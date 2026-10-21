Poštovane kolege i kolegice,

drage studentice i studenti,

povodom najavljenog događaja „Meet the Communist”, predviđenog za 21. listopada u organizaciji Kluba studenata Filozofskog fakulteta i Revolucionarnog komunističkog saveza, Uprava Fakulteta zaprimila je brojne upite i reakcije članova akademske zajednice i zainteresirane javnosti. Pojedini dopisi sadržavali su uz ostalo i pozive na uključivanje policije i sigurnosno-obavještajne agencije. Stoga smo zatražili od Kluba studenata Filozofskog fakulteta očitovanje o organizatorima, sadržaju programa, govornicima i planiranim aktivnostima. Unatoč upućenom zahtjevu, traženo očitovanje nismo zaprimili.

Uvidom u javno dostupne stranice Revolucionarnog komunističkog saveza vidljivo je da se organizacija otvoreno zalaže za revolucionarnu promjenu postojećega političkog sustava, ukidanje institucija, vlade i predsjednika države te izgradnju revolucionarne komunističke partije. Među navedenim ciljevima nalaze se i političko organiziranje mladih i studenata, pridobivanje novih članova te širenje organizacijskog djelovanja, uključujući fakultete.

Filozofski fakultet bio je i ostat će prostor slobode mišljenja, kritičkog propitivanja, akademskog dijaloga i sučeljavanja različitih, pa i radikalnih političkih i društvenih ideja. Kao što je jučer na Danu Fakulteta naglašeno više puta, sloboda mišljenja i govora, demokratske vrijednosti, tolerancija i odgovornost prema društvenoj zajednici temelj je našeg postojanja. Vjerujemo da svi dijelimo mišljenje kako Fakultet mora ostati mjesto kritičkog promišljanja društvenih promjena, a ne poligon za političko regrutiranje ili organiziranje revolucionarnih pokreta. Stoga, budući da organizatori nisu dostavili tražene informacije, Uprava postupajući odgovorno za zakonitost rada i korištenje fakultetskih prostora te sigurnost prisutnih, ne može odobriti održavanje najavljenog događaja u prostorijama i prostorima Fakulteta.

Uz pozdrave,

Uprava Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu