S velikim vas zadovoljstvom pozivamo na predstavljanje knjige Uvod u neuroznanost jezika: Evolucija, autora Gorana Šimića i Kristine Štrkalj Despot, u izdanju Instituta za hrvatski jezik.

Predstavljanje će se održati u utorak, 27. listopada 2026. godine, u 12 sati u Novinarskome domu u Zagrebu (Perkovčeva ulica 2).

Knjigu će, uz autore, predstaviti: dr. sc. Željko Jozić, prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić i prof. dr. sc. Ida Raffaelli.

Veselimo se vašemu dolasku!

O knjizi

Knjiga Uvod u neuroznanost jezika: Evolucija donosi interdisciplinaran pogled na jedno od najzanimljivijih, ali i najtežih pitanja o ljudskoj prirodi: kako smo postali bića koja misle, razumiju i komuniciraju jezikom. Povezujući suvremene spoznaje neuroznanosti, evolucijske biologije, lingvistike i kognitivne znanosti, autori istražuju nastanak i razvoj jezika te njegovu ključnu ulogu u oblikovanju ljudskoga mišljenja, kulture i društvenih odnosa. Kroz pregled najvažnijih tema evolucije jezika i govora, od temeljnih pojmova i akustičkih načela, preko rasprave o anatomskim preduvjetima fonacije poput spuštanja grkljana, do razmatranja sposobnosti drugih primata za komunikaciju koja nalikuje na ljudski jezik, knjiga čitatelja uvodi u središnje rasprave ovoga područja podupirući sliku jezika kao višekomponentne, postupno oblikovane sposobnosti.

O autorima

Prof. dr. sc. Goran Šimić neuroznanstvenik je, redoviti profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predstojnik Zavoda za neuroznanost Hrvatskoga instituta za istraživanje mozga te voditelj Laboratorija za razvojnu neuropatologiju. Njegov znanstveni rad obuhvaća istraživanja građe, razvoja i funkcije mozga te neurobioloških mehanizama spoznajnih sposobnosti i neurodegenerativnih bolesti.

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot lingvistica je, znanstvena savjetnica u trajnome izboru u Institutu za hrvatski jezik i članica suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U svojem se znanstvenom radu bavi kognitivnom lingvistikom, semantikom, konceptualnom metaforom i odnosom jezika i mišljenja, s osobitim zanimanjem za neuroznanstvene temelje jezika.

Njihova suradnja povezuje dvije znanstvene perspektive, neuroznanstvenu i lingvističku, nudeći cjelovitiji pogled na jezik kao jednu od temeljnih sposobnosti koje oblikuju ljudsko iskustvo.