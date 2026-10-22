U srijedu, 21. listopada 2026., Filozofski fakultet posjetio je Nj. E. Glenn Morrison, veleposlanik Australije u Republici Hrvatskoj. Tijekom posjeta sastao se s prof. dr. sc. Domagojem Tončinićem, dekanom s kojim je razgovarao o mogućnostima jačanja akademske suradnje između hrvatskih i australskih visokoškolskih institucija te o međunarodnim aktivnostima Filozofskoga fakulteta.

Tijekom listopada veleposlanik je posjetio Filozofski fakultet i povodom predavanja prof. dr. Levija Westa (Continuity and Change in the Character of Terrorism), koje je 13. listopada 2026. organizirao prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina. Predavanje je bilo vrlo dobro posjećeno te je potaknulo sadržajnu raspravu među studentima i nastavnicima.