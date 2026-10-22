Katedra za slovenski jezik i književnost Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti poziva zainteresirane studente na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom Jezikovno-literarni prepleti v slovenščini u čijoj provedbi osim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, sudjeluju Sveučilište u Ljubljani, Slovenija (koordinator), Sveučilište u Klagenfurtu, Austrija, Sveučilište Komenskoga u Bratislavi, Slovačka, Sveučilište Eötvös Loránd – Savaria sveučilišni centar, Mađarska, Sveučilište u Padovi, Italija, Inalco u Parizu, Francuska, Šlesko sveučilište u Katowicama, Poljska, Sveučilište u Lođu, Poljska i Sveučilište u Beogradu, Srbija.

Prvi dio programa održat će se online, i to od 23. veljaće (utorak) do 11. ožujka (četvrtak) 2027. Online dio uključuje 26 sata (predavanja: 15 sati, samostalan rad: 11 sati); drugi dio programa odvijat će se uživo u Ljubljani od 15. ožujka (ponedjeljak) do 19. ožujka 2027. (petak): ukupno 34 sata (2x rad na terenu, odnosno stručna ekskurzija: 16 sata; uvodni sastanak i prezentacije: 5 sata; predavanja i radionice: 13 sata). Program uključuje i samostalan rad: 11 sati – samostalan rad prije dolaska i literarne ekskurzije tijekom boravka u Ljubljani na temu suvremenih književnih autora i autorica u Sloveniji (jednog ili više njih) koji su nagrađivani, sudjeluju na književnim festivalima, prepoznatljivi su u široj javnosti, a možda su poznati i na međunarodnoj razini.

U okviru samostalnog rada studenti će proučavati obilježja njihove poetike, posebnosti jezične uporabe, teme kojima se bave, žanrove u kojima stvaraju te značenje njihova rada. Uspoređuju ih s autorima i autoricama (jednim ili više njih) iz svoje zemlje, pronalaze sličnosti i razlike te svoja zapažanja predstavljaju tijekom tjedna u Ljubljani. Rad mogu izraditi u skupini i pripremiti petnaestominutno izlaganje ili ga mogu izraditi samostalno te pripremiti izlaganje u trajanju od 5 do 6 minuta za susret u Ljubljani (PowerPoint prezentacija ili plakat). Sudjelovanjem u programu ostvaruje se 3 ECTS-a.

Uvjeti: Upisan preddiplomski ili diplomski studij južnoslavenskih jezika i književnosti te aktivno poznavanje slovenskog jezika u govoru i pismu (u vrijeme provedbe programa student/ica mora imati status studenta).

Molbe, koje uključuju životopis i motivacijsko pismo, dostavljaju se lektorici Simoni Gotal ( sgotal@ffzg.hr ). Natječaj je otvoren osam dana od objave na internetskoj stranici Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano povjerenstvo u sastavu članova Katedre za slovenski jezik i književnost.

U slučaju pozitivnog ishoda prijave za financiranje, studenti će dobiti financijsku potporu u iznosu od 79 eura po danu i potporu za put, a mogu ostvariti i dodatnu potporu u slučaju da su u posebnim kategorijama. Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom.

Važna napomena: Studenti koji su ranije ostvarili Erasmus+ mobilnost (studijski boravak i/ili stručna praksa) trebaju voditi računa o ograničenju ukupnog trajanja mobilnosti. Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu (čl. 10 st. 2) student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta pri čemu se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa (dakle za preddiplomsku razinu do 18, za diplomsku razinu do 12 mjeseci).