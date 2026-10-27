U akademskoj godini 2026./2027. Katedra za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti FFZG-a obilježava 50 godina djelovanja!

Tim je povodom 26. listopada 2026. organizirana terenska nastava u Rijeci, tijekom koje je 45 studenata, u pratnji nastavnika Ane Barbarić, Monike Batur i Tomislava Ivanjka, posjetilo Gradsku knjižnicu Rijeka i Dječju kuću u kvartu kulture „Benčić”.

Pod stručnim vodstvom ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka Nike Cvjetkovića studenti su upoznali jednu od najvećih i najmodernijih narodnih knjižnica u Hrvatskoj čija se središnja zgrada prostire na gotovo 5 000 m² kroz četiri etaže, a uz odjele za književnost, znanost i publicistiku ističu se prostori namijenjeni mladima, kreativnom izražavanju i stvaralaštvu.

Posebno su zanimanje studenata pobudili automatizirani sustav povrata i razvoza knjiga Knjigomat te inovativni stvaralački prostori poput Zvučnika, opremljenog glazbenim instrumentima, i studija Radija Benčić, namijenjenog snimanju podcasta i drugih zvučnih sadržaja. Studenti su upoznali i Knjižnicu sjemenja, koja promiče održivost i razmjenu znanja te Dječji odjel Stribor u Dječjoj kući.

Posjet je pružio priliku i za promišljanje o arhitektonskim i komunikacijskim rješenjima – kako organizacija prostora, vizualna komunikacija i oblikovanje poruka utječu na korisničko iskustvo te kako knjižnice svojim prostorima i programima predstavljaju vlastiti identitet, vrijednosti i ulogu u zajednici.

Već 50 godina Katedra za bibliotekarstvo obrazuje generacije knjižničara, prateći razvoj struke i promjene u informacijskom okruženju. Terenska nastava jedan je od načina na koji se ta tradicija nastavlja – povezivanjem akademskog obrazovanja s knjižničnom praksom te poticanjem studenata na promišljanje o budućnosti knjižnica i njihovoj ulozi u zajednici.