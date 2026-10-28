Sveučilište u Zagrebu je objavilo Drugi krug Natječaja Erasmus+ KA131: međunarodno otvaranje prema trećim zemljama koje nisu pridružene programu, razdoblje mobilnosti: 07.12.2026. do 30.06.2027. i to za:
- područje: KROATISTIKA
- odredište: Sveučilište u Mostaru ili Sveučilište u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
- aktivnost: poučavanje ili poučavanje u kombinaciji s osposobljavanjem
- područje: RUSKI JEZIK
- odredište: KIMEP University, Kazahstan
- aktivnost: poučavanje ili poučavanje u kombinaciji s osposobljavanjem
- područje: SINOLOGIJA (kineski jezik)
- odredište: Beijing Language and Culture University, Kina
- aktivnost: poučavanje ili poučavanje u kombinaciji s osposobljavanjem ili osposobljavanje
Rok za prijavu na Sveučilište u Zagrebu: utorak, 17. studenog 2026.
Važno:
- Dokumentacija za potpis odgovorne osobe na Filozofskome fakultetu (dekan) ostavlja se u zatvorenoj kuverti u URUDŽBENOME uredu.
- Na istome se mjestu ovjerena dokumentacija preuzima za daljnji proces prijave Sveučilištu u Zagrebu (e-mail).
- Smjernice za prikupljanje dokumentacije
- Obrazac za Dokaz o zaposlenju i Suglasnost dekana
- Natječaj i obrasci Sveučilišta u Zagrebu