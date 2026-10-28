Sveučilište u Zagrebu je objavilo Drugi krug Natječaja Erasmus+ KA131: međunarodno otvaranje prema trećim zemljama koje nisu pridružene programu, razdoblje mobilnosti: 07.12.2026. do 30.06.2027. i to za:

područje: KROATISTIKA

odredište: Sveučilište u Mostaru ili Sveučilište u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

aktivnost: poučavanje ili poučavanje u kombinaciji s osposobljavanjem

područje: RUSKI JEZIK

odredište: KIMEP University, Kazahstan

aktivnost: poučavanje ili poučavanje u kombinaciji s osposobljavanjem

područje: SINOLOGIJA (kineski jezik)

odredište: Beijing Language and Culture University, Kina

aktivnost: poučavanje ili poučavanje u kombinaciji s osposobljavanjem ili osposobljavanje

Rok za prijavu na Sveučilište u Zagrebu: utorak, 17. studenog 2026.

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