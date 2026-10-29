Pozivamo vas na predavanje izv. prof. dr. sc. Ane Ereš s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nazivom „Pogledi izvana: moderna umjetnost u Jugoslaviji 1950-ih iz inozemne perspektive“. Predavanje će se održati u petak 30. listopada 2026. u 12 sati u Vijećnici Fakulteta.

Kratki sažetak predavanja:

Pedesetih godina 20. stoljeća umjetnost u Jugoslaviji prolazila je kroz procese dinamične transformacije, obilježene intenzivnim dijalogom između lokalnih umjetničkih praksi i međunarodnih tokova modernosti. U kontekstu poslijeratnih političkih i društvenih promjena, moderna umjetnost postala je važan čimbenik kulturne diplomacije i redefiniranja međunarodnog položaja Jugoslavije. Međunarodne izložbe, različiti oblici umjetničke razmjene i posjeti stranih umjetnika predstavljali su važne točke susreta na kojima su se formirali i preispitivali pogledi na karakter i domete jugoslavenske umjetnosti. Polazeći od posjeta umjetnika iz Velike Britanije, Poljske i Sjedinjenih Američkih Država tijekom druge polovine pedesetih godina, predavanje istražuje načine na koje je jugoslavenska umjetnička scena sagledavana iz inozemne perspektive. Analizom njihovih utisaka i tumačenja lokalnih umjetničkih praksi razmatra se kako su ti susreti doprinijeli oblikovanju međunarodne slike o jugoslavenskoj umjetnosti i njezinu pozicioniranju u širem kontekstu poslijeratne modernosti. Posebna pažnja posvećena je načinima na koje su neposredni kontakti, razmjena ideja i perspektive stranih umjetnika sudjelovali u uspostavljanju međunarodne vidljivosti jugoslavenske umjetničke scene.

O predavačici:

Dr. sc. Ana Ereš izvanredna je profesorica na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Težišta njezinog istraživanja su povijest izložbi, transnacionalni aspekti modernizma i povijest moderne skulpture. Autorica je nagrađivane monografije Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu 1938-1990: kulturne politike i politike izložbe (2020.).

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Organizatorice predavanja: izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić i v. asist. dr. sc. Patricia Počanić / Katedra za modernu umjetnost i vizualne komunikacije Odsjeka za povijest umjetnosti

Predavanje je organizirano u sklopu 23. aktivnosti IPK (Popularizacija znanosti i umjetnosti) Filozofskog fakulteta u Zagrebu u okviru Programskog ugovora Sveučilišta u Zagrebu.