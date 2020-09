Pozivaju se svi zainteresirani na međunarodnu konferenciju ”Transitions out of Empire in Central and Southeastern Europe” koja će se održati 23. i 24. rujna 2020. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o završnoj konferenciji projekta Hrvatske zaklade za znanost Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške monarhije u jugoslavensku državu voditeljice prof. dr. sc. Iskre Iveljić. Konferencija će biti održana u mješovitom obliku s dijelom izlaganja uživo i dijelom preko video-konferencijskog sustava Microsoft Teams.

Konferenciju je moguće pratiti uživo u D7 ili putem video veze. Ako ste zainteresirani za potonje, molimo vas da se javite na jednu od sljedećih adresa: ntomaseg@ffzg.hr ili bjankovi@ffzg.hr.