U organizaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku, Katedre za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Međunarodnoga društva za istraživanje priča od 5. do 8. rujna 2021. u virtualnom Zagrebu održat će se online kongres Encountering Emotions in Folk Narrative and Folk Life. 18th Congress of the International Society for Folk Narrative Research na kojem sudjeluju izlagači s pet kontinenata i iz tridesetak zemalja.

International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) krovno je svjetsko društvo eminentnih međunarodnih znanstvenika koji se teorijski, kulturnopovijesno, arhivski i terenski bave istraživanjem usmenih priča, verbalnog folklora, popularne i pučke književnosti i srodnih područja. Istraživački akcenti nisu okrenuti samo prošlosti, već pokrivaju sve aspekte priča i pripovijedanja kao ključnih kategorija međuljudske komunikacije. ISFNR je kao organizirana profesionalna znanstvena udruga utemeljena na kongresu u Antwerpenu godine 1962. Kongresi društva nakon 1964. održavaju se svakih četiri ili pet godina – Budimpešta (1963), Atena (1964), Bukurešt (1969), Helsinki (1974), Edinburgh (1979), Bergen (1984), Budimpešta (1989), Innsbruck (1992), Mysore (1995), Göttingen (1998), Melbourne (2001), Tartu (2005), Atena (2009), Vilnius (2013), Miami (2016), a u taj se niz sada upisuje i Zagreb (2021). Neki su od tih kongresa bili ključni za teorijsko promišljanje ne samo istraživanja usmenih priča, nego su rezultati tih istraživanja utjecali na cijeli niz disciplina i/ili područja istraživanja, a time jednim dijelom svakako bili uključeni u promjene znanstvenih paradigmi u znanosti o književnosti, folkloristici, kulturnoj antropologiji, etnologiji, sociolingvistici, semiotici itd. Stoga vjerujemo da će i naš zagrebački kongres, prepoznajući važnost afektivnog/emocionalnog obrata u suvremenim znanostima, imati odjeka u humanističkim i društvenim disciplinama.