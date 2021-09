Institut za humanističke znanosti u Beču, poljska Akademija znanosti te poljsko Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja u sklopu ERC Mentoring Initiative organiziraju radionicu za prijavitelje ERC Starting i Consolidator Grants za područja društveno-humanističkih znanosti (povijesti, antropologije, politologije, sociologije, znanosti i tehnologije te kulturnih i književnih studija). Radionica će se održati virtualnim putem od 5. do 6. studenog 2021. na engleskom jeziku. Cilj radionice je individualiziranim pristupom pomoći znanstvenicima koji planiraju prijaviti ERC projekt u razdoblju od 2022. do 2023. Sudjelovanje na radionici je besplatno, no potrebno je poslati životopis prijavitelja te sažetak projektnog prijedloga na dvije stranice do 24. rujna 2021. na e-mail adresu: erc@iwm.at . Više informacija o radionici .

Webinar „Horizon Europe – Quick guide to prepare an accurate financial statement on time“

Platforma EMDESK u suradnji s Welcomeurope organizira webinar „Horizon Europe – Quick guide to prepare an accurate financial statement on time” koji će se održati virtualnim putem preko Zoom platforme 9. rujna 2021. od 14 do 15 sati. Cilj webinara je upoznati sudionike s novostima, alatima za nadzor i pravovremenom pripremom ispravnog financijskog izvješća za projekte u okviru programa Obzor Europa. Sudjelovanje na webinaru je besplatno, a prijava i više informacija su dostupni na mrežnoj stranici EMDESK-a.

Obzor Europa predstavlja vodeći program za istraživanje i inovacije EU u razdoblju od 2021. do 2027. s ukupnim proračunom od oko 95,5 milijardi eura. U sklopu programa Obzor Europa, naglasak je stavljen na poticanje svih oblika inovacija, uvođenje inovativnih rješenja na tržišta te optimiziranje rezultata programa radi povećanja učinaka u ojačanom europskom istraživačkom prostoru, kao i na podupiranje i provedbu politika EU.