mobilnaEKA – Platforma za mobilnost i međunarodnu suradnju etnologa i kulturnih antropologa Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Katedrom za migracije i manjinske zajednice poziva sve zainteresirane na predavanje ”Albanians are everywhere. Localities and neighborhoods in the making” koje će održati dr. sc. Agata Rogoś (Sveučilište Humboldt u Berlinu, Njemačka) u ponedjeljak, 18. listopada 2021. godine u 11:00 h na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predavaonica A106.