U subotu 20. studenog 2021. održat će se međunarodna znanstvena konferencija Intercontinental Dialogue on Phraseology 10 pod naslovom “The World of Plants in Phraseology and Proverbs“, na kojoj sudjeluje 36 izlagača iz Europe, Afrike i Azije, ukupno iz 9 država – iz Hrvatske, Kine, Poljske, Republike Južne Afrike, Republike Sjeverne Makedonije, Rusije, Slovačke, Srbije i Španjolske.

Konferenciju organiziraju Filozofski fakultet Sveučilišta u Białystoku, Međunarodni centar za frazeološka i paremiološka istraživanja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Odjel za hrvatsku i komparativnu frazeologiju Hrvatskoga filološkog društva. Predsjednice Organizacijskog odbora su prof. dr. sc. Joanna Szerszunowicz i prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt.

S obzirom na pandemiju konferencija IDP 10 održat će se u hibridnom obliku sa sjedištem u Białystoku i Zagrebu.