Prilikom pripreme samoanalize za reakreditaciju Filozofskog fakulteta, prikupljeni su i različiti bibliometrijski pokazatelji produktivnosti naših zaposlenika i studenata koji su doprinijeli pozitivnoj slici o znanstvenoj aktivnosti Fakulteta. Premda bibliometrijski pokazatelji nisu jedini koji ukazuju na kvalitetu znanstvenih radova te nisu adekvatni za mnoge radove koji nastaju na Filozofskom fakultetu, naročito u humanističkim poljima, oni ipak mogu biti korisni za praćenje nekih trendova i promjena, kao i za prepoznavanje pojedinaca, grupa ili tema koje imaju znatan međunarodni odjek i ostvaruju važne međunarodne suradnje.

Uz sav oprez potreban pri interpretaciji podataka o citiranosti, gdje brojke uvijek treba promatrati u odnosu na područje istraživanja, godinu objave i vrstu rada, željeli bismo istaknuti najcitiranije radove objavljene od 2016. do danas i čestitati njihovim autoricama i autorima (zaposlenicima ili studentima FF-a)!

Visoko citirani radovi prema bazi Web of Science (oni radovi koji ulaze u 1% najcitiranijih u svom području, uzevši u obzir i karakteristike područja i godinu objavljivanja rada):

• Ivor Karavanić, Odsjek za arheologiju

The genomic history of southeastern Europe

Mathieson, I; Alpaslan-Roodenberg, S; (…); Reich, D

Mar 8 2018 | NATURE 555 (7695) , pp.197-+

209 Citations

• Aleksandar Štulhofer, Odsjek za sociologiju

Sexual Activity and Sexual Satisfaction Among Older Adults in Four European Countries

Traeen, B; Stulhofer, A; (…); Graham, C

Apr 2019 | ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR 48 (3) , pp.815-829

51 Citations

• Aleksandra Mindoljević Drakulić, Centar za obrazovanje nastavnika

The importance of psychodynamic approach during COVID-19 pandemic

Marcinko, D; Jakovljevic, M; (…); Drakulic, AM

2020 | PSYCHIATRIA DANUBINA 32 (1) , pp.15-21

34 Citations

• Margareta Jelić i Dinka Čorkalo Biruški, Odsjek za psihologiju

A large-scale test of the link between intergroup contact and support for social change

Hassler, T; Ullrich, J; (…); Ugarte, LM

Apr 2020 | Jan 2020 (Early Access) | NATURE HUMAN BEHAVIOUR 4 (4) , pp.380-+

32 Citations

• Vedrana Gnjidić, doktorandica na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom doktorskom studiju Jezik i kognitivna neuroznanost – JEKON

Psycho-social factors associated with mental resilience in the Corona lockdown

Veer, IM; Riepenhausen, A; (…); Kalisch, R

Jan 21 2021 | TRANSLATIONAL PSYCHIATRY 11 (1)

29 Citations

• Ena Uzelac, Odsjek za psihologiju

COVIDiSTRESS Global Survey dataset on psychological and behavioural consequences of the COVID-19 outbreak

Yamada, Y; Cepulic, DB; (…); Yeh, YY

Jan 4 2021 | SCIENTIFIC DATA 8 (1)

16 Citations

10 najcitiranijih radova prema bazi Web of Science (na dan 23.12.2021., bez uzimanja godine objave i područja u obzir):

• Svjetlana Salkičević i Meri Tadinac, Odsjek za psihologiju

Sex Differences in Mate Preferences Across 45 Countries: A Large-Scale Replication

Walter, KV; Conroy-Beam, D; (…); Zupancic, M

Apr 2020 | Mar 2020 (Early Access) | PSYCHOLOGICAL SCIENCE 31 (4) , pp.408-423

38 Citations

• Dean Ajduković i Helena Bakić, Odsjek za psihologiju

Primary care for refugees and newly arrived migrants in Europe: a qualitative study on health needs, barriers and wishes

van Loenen, T; van den Muijsenbergh, M; (…); Lionis, C

Feb 2018 | EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 28 (1) , pp.82-87

38 Citations

• Hrvoje Petrić, Odsjek za povijest

Current European flood-rich period exceptional compared with past 500 years

Bloeschl, G; Kiss, A; (…); Wetter, O

Jul 23 2020 | NATURE 583 (7817) , pp.560-+

36 Citations

Najcitiraniji radovi prema bazi Scopus (na dan 22.12.2021., bez uzimanja u obzir godine objave i područja):

• Vedrana Gnjidić, doktorandica na na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom doktorskom studiju Jezik i kognitivna neuroznanost – JEKON

Veer, I.M. et al. Psycho-social factors associated with mental resilience in the Corona lockdown. (2021) Translational Psychiatry, 11 (1), art. no. 67. DOI: 10.1038/s41398-020-01150-4

Cited 64 times.

• Svjetlana Salkičević i Meri Tadinac, Odsjek za psihologiju

Walter, K.V. et al. Sex Differences in Mate Preferences Across 45 Countries: A Large-Scale Replication. (2020) Psychological Science, 31 (4), pp. 408-423. DOI: 10.1177/0956797620904154

Cited 46 times.

• Jasminka Lažnjak, Odsjek za sociologiju

Dabić, M., Lažnjak, J., Smallbone, D., Švarc, J. Intellectual capital, organisational climate, innovation culture, and SME performance: Evidence from Croatia. (2019) Journal of Small Business and Enterprise Development, 26 (4), pp. 522-544. DOI: 10.1108/JSBED-04-2018-0117

Cited 44 times.

• Sanja Seljan, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Bach, M.P., Krstič, Ž., Seljan, S., Turulja, L. Text mining for big data analysis in financial sector: A literature review. (2019) Sustainability (Switzerland), 11 (5), art. no. 1277. DOI: 10.3390/su11051277

Cited 43 times.