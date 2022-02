Sveučilište u Zagrebu je objavilo Natječaj za kombinirane intenzivne programe u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja za razdoblje od 1. veljače 2022. do 31. prosinca 2022.

Ovaj natječaj se odnosi na kratke kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes) u kojima se primjenjuju inovativni načini učenja i poučavanja, uključujući suradnju putem interneta za studente i osoblje u programskim zemljama (države članice EU-a, Sjeverna Makedonija, Srbija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska).

Predviđena je otvorena mogućnost prijave intenzivnog programa tijekom duljeg vremenskog razdoblja do najkasnije 3. studenoga 2022. po principu “first come, first served”.

U slučaju ranijeg isteka planiranih financijskih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na mrežnim stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.

Za prijavu na natječaj potrebno je poslati ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta na: projekti@ffzg.hr.

Informacije o Natječaju i prijavna dokumentacija dostupne su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

KORISNE INFORMACIJE i relevantni službeni brojevi i podaci potrebni za prijavu su dostupni na poveznici: Otvoreni natječaji – Projekti (unizg.hr)