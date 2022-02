Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta i udruga Borders:None organiziraju drugi po redu ”Youth Talks – How to make a decision about your career?”. Na ovom okruglom stolu i interaktivnoj radionici imat ćete priliku saznati kakva karijera bi najbolje odgovarala baš vama te kako lakše ostvariti svoju karijernu viziju. Kako je ovaj događaj namijenjen studentima i azilantima, na njemu ćete imati priliku podijeliti svoja iskustva te čuti iskustva drugih mladih osoba koji također razmišljaju kako usmjeriti svoju buduću karijeru.

Pozivaju se studente da se pridruže u srijedu 16. veljače u 18:00 sati u Konferencijskoj dvorani na drugom katu Knjižnice. Razgovarat će se na engleskom jeziku, a za ulazak u fakultet potrebna je važeća COVID-19 potvrda.

