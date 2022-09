Konferencija IAM L3 Zagreb 2022 pod nazivom Third Language Acqusition and Multilingualism održat će se od 15. do 17. rujna 2022. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suorganizaciji udruženja International Association of Multilingualism (IAM) i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Konferencija okuplja sudionike koji se bave višejezičnošću i usvajanjem trećeg ili dodatnog jezika iz različitih perspektiva, primarno iz područja lingvistike, psihologije, sociologije, obrazovanja i jezične politike.

IAM je najstarija znanstvena organizacija koja se bavi višejezičnošću. Njeni osnivači te prethodni i sadašnji članovi izvršnog odbora, najutjecajnija su imena u području višejezičnosti; nositelji ključnih znanstvenih projekata i urednici znanstvenih časopisa i knjiga iz područja višejezičnosti. Udruženje je osnovano 1999. godine i od tada svake dvije godine organizira konferencije u suradnji s različitim sveučilištima širom Europe koja u svojim strategijama podržavaju i promoviraju višejezični razvoj i višejezičnu politiku. U posljednjih 10 godina konferencija se održala na Sveučilištu Jaume i u Španjolskoj, Sveučilištu u Uppsali u Švedskoj, Sveučilištu u Beču u Austriji i Sveučilištu u Lisabonu u Portugalu.

Konferencija se po prvi puta održava u Hrvatskoj. U sklopu konferencije se također po prvi puta organizira i predkonferencijska doktorska sesija (14. rujna s početkom u 15 sati) na kojoj doktorski studenti izlažu svoja istraživanja pred iskusnijim kolegama i ostalim sudionicima konferencije.

Na konferenciji će sudjelovati više od 130 izlagača iz 30tak država, odnosno 69 sveučilišta i znanstvenih instituta iz cijelog svijeta. Na konferenciji će biti izloženo i 8 radova znanstvenika sa sveučilišta u Hrvatskoj. Konferencija ima i tri pozvana izlagača: DANUTA GABRYŚ-BARKER (University of Silesia, Katowice, Poljska), JASON ROTHMAN (The Arctic University of Norway, Norveška i Universidad Nebrija, Španjolska) i LIDIJA CVIKIĆ (Sveučilište u Zagrebu).

Organizacijski odbor konferencije čini pet članova, nastavnika na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu: