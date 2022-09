Centar za interdisciplinarno istraživanje povijesti poziva na međunarodni znanstveni simpozij ”Contextualizing ‘Oriental’ cults. New lights on the evidence between the Danube and the Adriatic”, koji će biti održan u Zagrebu i Ptuju od 15 do 17. rujna 2022.

Sudionici su najistaknutiji znanstvenici iz jedanaest zemalja, koji se niz godina intenzivno bave „orijentalnim“ kultovima. Organizatori simpozija su Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti Zavoda za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Toulouseu Jean Jaurès, Austrijska akademija znanosti i umjetnosti, Makedonska akademija znanosti i umjetnosti, Arheološki muzej u Zagrebu i Pokrajinski muzej u Ptuju.