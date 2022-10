Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru ak. god. 2022./2023. organizira Tečaj hrvatskog jezika i kulture za azilante i tražitelje azila u Republici Hrvatskoj. Tečaj se organizira na razini B1.1. poznavanja hrvatskoga jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Prvi je put održan u ljetnom semestru ak. god. 2017./2018. kao projekt za studente kroatistike. Na Croaticumu je osmišljen silab koji zadovoljava potrebe polaznika, a koji se uklapa u akreditirani Croaticumov program Hrvatski jezik i kultura 2.1. Nastavu su na početku održavale Ivana Đerke, Ivana Bauk i Maja Matijević, tada studentice-apsolventice, pod mentorstvom lektorica s Croaticuma. Studentice su za taj projekt nagrađene Rektorovom nagradom.

Ove ak. god., a to je peta skupina upisanih polaznika, nastavu će držati Lovro Radošević, profesor kroatistike i lingvistike, koji je ak. god. 2019./2020. pohađao kolegij na kroatistici Hrvatski kao ini i društveno korisno učenje nositeljice prof. dr. sc. Zrinke Jelaska, izvoditeljica Jelene Cvitanušić i Ranke Đurđević. Na kolegiju, za koji je predviđena suradnja s društvenim partnerom, u tom slučaju udrugom Are You Syrious, sa svojim kolegicama Franceskom Sammartino i Đurđicom Ocvirk osmislio je tečaj opismenjavanja na latinici za korisnike te udruge. Ovih je troje studenata za rad napisan o tom projektu također nagrađeno Rektorovom nagradom.

Organizacijom ovakvog besplatnog tečaja Filozofski fakultet aktivno doprinosi zajednici. Prvog dana nastave 5. listopada 2022. petu skupinu polaznika Tečaja hrvatskog jezika i kulture za azilante i tražitelje azila u Republici Hrvatskoj pozdravili su prodekanica za nastavu i studente Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt i voditelj Croaticuma dr. sc. Antonio Toni Juričić.