Od 11. do 13.5. na Filozofskom fakultetu očekuje vas više od 20 izlagača, te gostovanje profesora emeritusa Stipe Grgasa sa Sveučilišta u Zagrebu i izv.prof.dr.sc. Briana Willemsa sa Sveučilišta u Splitu.

U petak se održava i panel diskusija naziva “Timeless or Behind the Times: Reading and Teaching Classics in the 21st Century“.

Dođite svakog dana od 10 sati do Konferencijske dvorane na drugom katu Knjižnice i poslušajte izlaganja naših gostiju.