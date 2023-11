Zadovoljstvo nam je pozvati vas na predstavljanje knjige muzeologinje dr. sc. Nataše Jagdhuhn (Sveučilište Friedriech-Shiller u Jeni) ”Post-Yugoslav Metamuseums. Reframing Second World War Heritage in Postconflict Croatia, Bosnia and Herzegovina and Serbia”, koje će se održati u četvrtak, 23. studenoga 2023. u 16:00 sati, u Konferencijskoj dvorani na II. katu Knjižnice Filozofskog fakulteta.

O knjizi će govoriti:

prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

sc. Kristina Vugdelija, viša asistentica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

autorica, dr. sc. Nataša Jagdhuhn, Sveučilište Friedriech-Shiller u Jeni

Dr. sc. Nataša Jagdhuhn je muzeologinja i posljedoktorandica na Sveučilištu Friedrich-Schiller u Jeni. Zaposlena je na projektu “Pokret nesvrstanih i dekolonizacija muzejskog polja: jugoslavenski antikolonijalni muzeji (1961 – 1989)”. Njena istraživanja usmjerena su na: konstrukte pamćenja u državama nasljednicama Jugoslavije, kao i na historiju muzeologije iz perspektive Globalnog Juga i aktualne rasprave o dekolonizaciji baštine diljem svijeta.