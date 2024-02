Pozivaju se svi zainteresirani studenti i nastavnici da se pridruže gostujućem predavanju profesora Andrea Ravignani, s Odsjeka za ljudske neuroznanosti (Sveučilište Sapienza u Rimu), pod naslovom The origins of rhythm and vocal learning koje će se održati u sklopu akademske mobilnosti s Odsjekom za fonetiku u ponedjeljak, 19. veljače 2024. u dvorani D1 u 10 sati.

Andrea Ravignani profesor je na Odsjeku za ljudske neuroznanosti na Sveučilištu Sapienza u Rimu. Do 2023. g. bio je izvanredni profesor na Sveučilištu Aarhus (Center for Music in the Brain u Danskoj) i voditelj nezavisne grupe W2 za istraživanje komparativne bioakustike na Institutu Max Planck za psiholingvistiku.

Prof. Ravignani studirao je, istraživao i radio u nekoliko područja, uključujući matematiku, biologiju, znanosti o govoru, muzikologiju, informatiku i kognitivnu psihologiju. Ta se multidisciplinarnost odražava u njegovom istraživačkom radu i timu na Institutu Max Planck (znanstvenici iz mnogih područja, uključujući kognitivnu neuroznanost, etologiju, eksperimentalnu psihologiju, lingvistiku, komunikacijske znanosti, računalne znanosti, AI, bioakustiku, primatologiju i morsku mamologiju).

Od završetka svog doktorata 2014., napisao je oko 100 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u renomiranim časopisima (Nature Human Behavior, Cognition, Nature, PNAS, Current Biology, Science, Nature Communications, Music Perception, Trends in in Cognitive Science itd.). Nedavno je dobio projekt ERC Starting Grant, projekt Human Frontier Science Program (HFSP) i potporu Sapienza PI za istraživanje podrijetla učenja ritma i glasa korištenjem različitih pristupa i metoda.