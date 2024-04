Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko filozofsko društvo i TIM press pozivaju vas na predavanje

Prof. dr. sc. Lars Fr. H. Svendsen (Sveučilište u Bergenu, Norveška)

A Philosophy of Hope (Filozofija nade)

srijeda 24. travnja 2024. s početkom u 18.00 sati

dvorana D1 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Ivana Lučića 3)

Predavanje će se održati na engleskom jeziku i ulaz je slobodan.

O predavaču:

Lars Fredrik Händel Svendsen (rođen 1970.) norveški je filozof i profesor na Institutu za filozofiju Sveučilišta u Bergenu te dobitnik nekoliko međunarodnih nagrada i čest gost na sveučilištima diljem svijeta. Brojne knjige koje je izvorno napisao na norveškome prevedene su na više od dvadeset pet jezika, a TIM press objavio je čak jedanaest Svendsenovih djela: “Filozofija nade” (2023.), “Filozofija slobode” (2014., 2023.), “Filozofija laži” (2021.), “Razumijemo li životinje? Filozofijski pristup” (2019.), “Što je filozofija?” (2018.), “Strah” (2010.), “Moda” (2011.), “Filozofija dosade” (2011.), “Filozofija zla” (2011.), “Filozofija rada” (2012.) i “Filozofija usamljenosti” (2017.).

Sažetak predavanja “A Philosophy of Hope”:

Human life is imbued with hope. It is difficult to imagine a human being who is not able to hope, but still functions properly. You can be alive without hope, but not really live. Humans are probably the only animal that can hope, because hope is closely intertwined with so many other qualities that we have reason to assume that only humans have. Hope must be learned and refined. Hope as such is neither rational nor irrational, but you can hope well or hope badly. Hope is not at all the same as optimism, and one can be pessimistic and hopeful at the same time. You can be a functioning pessimist, but without hope you simply will not live a fully human life.