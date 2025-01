U sklopu obilježavanja 150. obljetnice, Filozofski fakultet otvara pojedine kolegije koji se izvode u akreditiranim prijediplomskim i diplomskim studijskim programima te ih uključuje u ponudu cjeloživotnoga obrazovanja. Na taj način, u okviru tzv. otvorenih kolegija, omogućujemo stjecanje znanja, vještina i kompetencija polaznicima koji nemaju formalan status studenta. Polaznik koji upiše otvoreni kolegij ne stječe studentska prava, ali su njegove obveze na kolegiju iste kao i za redovne studente. Polazniku koji uspješno izvrši sve predviđene obveze na kolegiju izdaje se potvrda.

Nastava traje cijeli ljetni semestar ak. godine 2024/2025, a započinje 24. veljače 2025. Pohađanje kolegija se plaća 100 eura po kolegiju. Može se odabrati više kolegija pod uvjetom da termini izvođenja nisu u koliziji. Na stranici programa cjeloživotnoga obrazovanja navedeni su svi otvoreni kolegiji s opisom sadržaja i detaljima izvođenja.

Zainteresirani se mogu prijaviti do 12. veljače 2025. preko obrasca koji se nalazi na navedenim stranicama programa cjeloživotnoga obrazovanja.

Nakon prijave, potrebno je pristupiti online upisnom postupku koji će trajati od 15. do 20. veljače 2025. Polaznik će moći upisati samo one kolegije koje je prijavio preko obrasca. Ako odustane od prijavljenoga kolegija, potrebno je poslati obavijest o tome na czo@m.ffzg.hr najkasnije do 12. veljače 2025. Upute za upis u sustav i plaćanje nalaze se ovdje.