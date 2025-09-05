U petak 12.09.2025. u 17.00h u sklopu redovitog održavanja odvit će se prvi dio intenzivnih radova na nadogradnji i migraciji sustava Omega na novu inačicu programskog rješenja Moodle. Trajat će predvidivo do ponedjeljka 15.09.2025. u 8.00h.

Stoga će sustav Omega bit NEDOSTUPAN U POTPUNOSTI. Za vrijeme radova bit će nedostupan i sustav BigBlueButton (jer mu pristupate kroz sustav Omega).

Stoga, ako imate potrebe za nastavnim materijalima pohranjenima na sustavu, preuzmite ih do petka, 12.09.2025. u 16.59h.

Videokonferencijski sustav Tau bit će dostupan cijelo to vrijeme.

Podsjetnik o radovima dobit ćete i putem web-stranice FFZG, FB stranice FFZG, FB stranice sustava Omega te putem sustava Omega. Po dovršetku radova, bit će obaviješteni istim kanalima.

Drugi dio radova će se odviti tjedan dana kasnije, ali uz povremene prekide u dostupnosti u kraćem trajanju i o tome ćete dobiti obavijest po dovršetku prvog dijela radova.

Za sva pitanja slobodno se javite na cpeu@ffzg.hr