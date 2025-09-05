Drage brucošice i brucoši prijediplomskih studija upisani u akademsku godinu 2025./2026.,

u utorak 22. rujna 2025. kreće e-tečaj ”Brucoši 2025 – uvodna radionica” koji će vam pomoći u korištenju sustavom učenja na daljinu Omega.

Na sustav se najprije trebate prijaviti korištenjem svog AAI@EduHr korisničkog računa koji vam je tijekom postupka upisa izdao Filozofski fakultet u Zagrebu:

Po prijavi na sustav Omega trebate se upisati na e-tečaj “Brucoši 2025 – uvodna radionica”.

Lozinka za upis na e-tečaj glasi “2025” (bez navodnika).

E-tečaj traje do 25. rujna 2025.

Molimo vas, prijavite se na sustav i upišite tečaj što prije. Hvala!