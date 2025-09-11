Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2026. godini (prvi krug) stavka c) mobilnost DOKTORSKIH STUDENATA (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima).

NATJEČAJ

KRITERIJI za odabir kandidata na Filozofskome fakultetu

Doktorski studenti se obavezno u prijavi za konferenciju prijavljuju kao studenti doktorskoga studija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te u svim ostalim materijalima i publikacijama navode kao studenti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na Natječaj se mogu prijaviti:

Doktorski studenti zaposlenici Filozofskoga fakulteta

Doktorski studenti Filozofskoga fakulteta koji nisu zaposlenici Filozofskoga fakulteta

Doktorski studenti moraju biti upisani u doktorski studij tijekom prijave i tijekom mobilnosti.

Aktivno sudjelovanje na konferenciji podrazumijeva izlaganje ili poster prezentaciju.

Trošak kotizacije refundirat će se do maksimalnoga iznosa od 300 EUR. Financiraju se samo prekogranične mobilnosti.

Rok za online prijavu: najkasnije do 12:00 sati 09. listopada, 2025. Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije (objedinjeno u jedan pdf dokument) je do 13:00 sati listopada na: international@m.ffzg.hr.