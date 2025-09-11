Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2026. godini (prvi krug) stavka c) mobilnost DOKTORSKIH STUDENATA (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima).
Doktorski studenti se obavezno u prijavi za konferenciju prijavljuju kao studenti doktorskoga studija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te u svim ostalim materijalima i publikacijama navode kao studenti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na Natječaj se mogu prijaviti:
- Doktorski studenti zaposlenici Filozofskoga fakulteta
- Doktorski studenti Filozofskoga fakulteta koji nisu zaposlenici Filozofskoga fakulteta
Doktorski studenti moraju biti upisani u doktorski studij tijekom prijave i tijekom mobilnosti.
Aktivno sudjelovanje na konferenciji podrazumijeva izlaganje ili poster prezentaciju.
Trošak kotizacije refundirat će se do maksimalnoga iznosa od 300 EUR. Financiraju se samo prekogranične mobilnosti.
- Rok za online prijavu: najkasnije do 12:00 sati 09. listopada, 2025.
- Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije (objedinjeno u jedan pdf dokument) je do 13:00 sati listopada na: international@m.ffzg.hr.
Pristupnici nakon online prijave cjelokupnu dokumentaciju objedinjenu u jedan pdf dokument šalju Povjerenstvu za provedbu natječaja za akademsku mobilnost (international@m.ffzg.hr). Nakon što Povjerenstvo Fakulteta izvrši rangiranje, prijave će biti dostavljene Sveučilištu u Zagrebu koje određuje konačnu rang listu.