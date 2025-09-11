Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2026. godini (prvi krug) – stavka a) odlazna mobilnost prema STRATEŠKIM PARTNERIMA, za mobilnost od 01.01. do 31.12.2026. Ova stavka Natječaja se raspisuje samo u prvome krugu.

Molimo pristupnike da pročitaju tekst Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.

KRITERIJI za odabir kandidata na Filozofskome fakultetu

Popis strateških partnera (2026.): objavljen u Natječaju

PRIJAVA: ONLINE i EMAILOM

Prijava se sastoji od online prijave i dokumentacije (sken @) koja se šalje na: international@m.ffzg.hr

Rok za online prijavu: najkasnije do 12:00 sati 09. listopada, 2025. Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije (objedinjeno u jedan pdf dokument) je do 13:00 sati listopada na: international@m.ffzg.hr.

Online platforma se zaključava u 12:00 sati u četvrtak 9. listopada, stoga je online obrazac potrebno pravovremeno ispuniti i učitati. Nakon toga obrazac i pozivno pismo objedinjeno u jednome pdf dokumentu poslati najkasnije: do 13:00 sati 9. listopada na: international@m.ffzg.hr.

NATJEČAJ

Aktivnosti koje mogu ući u obzir za prijave: održavanje nastave; suradnja u nastavi i istraživanju; pripremanje i prikupljanje pisanih i drugih materijala za kolegije; kraće usavršavanje ili upoznavanje s novim metodama; dogovor oko novih projekata/suradnje. Ako se kod mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnji predviđa odlazak više osoba na istu ustanovu, odobrit će se troškovi samo za 1 osobu; dogovor za nastavak suradnje (preduvjet: dosadašnja suradnja je rezultirala nekom vrstom publikacije ili usmene prezentacije); planiranje prijedloga doktorskoga rada.