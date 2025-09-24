Orijentacijski dan namijenjen je svim novim studenticama i studentima – brucošima, studentima prve godine diplomskog studija te stranim studentima – kako bi im početak studiranja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu bio što lakši i ugodniji.

Cilj događaja jest olakšati snalaženje u novom okruženju, omogućiti upoznavanje osoba i službi koje će vam biti važne tijekom studija te zajedno započeti ovo novo poglavlje na najbolji mogući način.

U utorak, 30. rujna 2025, imat ćete priliku upoznati članove Uprave Fakulteta, predstavnike odsjeka, različite urede, službe i centre, kao i studentske udruge i klubove u kojima ćete, možda, vrlo brzo pronaći svoje mjesto.

Saznat ćete sve važno o svojim studijima, pravima i obvezama, dobiti korisne savjete za lakše učenje i snalaženje te otkriti koje vam se sve prilike otvaraju tijekom studiranja.

KAKO NAJBOLJE ISKORISTITI ORIJENTACIJSKI DAN

  • Pogledajte program događanja i sudjelujte u predstavljanjima odsjeka, ureda, službi, centara te studentskih udruga i klubova kako biste doznali korisne i važne informacije koje će vam olakšati studiranje.

  • Ne propustite susret s članovima Uprave, pročelnicima, voditeljima službi i centara te studenskim predstavnicima, namijenjen studentima prve godine prijediplomskog studija. Susret će se održati u dvorani D7, prema rasporedu. Studenti dvopredmetnih studija mogu sami odabrati jedan od ponuđenih termina i prisustvovati sastanku.

  • Obavezno prisustvujte sastancima odsjeka na kojima studirate. Raspored sastanaka za studente prve godine prijediplomskog studija objavljen je na mrežnim stranicama pojedinih odsjeka.

  • Ako vas zanima što su ECTS bodovi, kada se zbog njihova nedostatka plaća školarina, što znači kolizija i kako je izbjeći, kao i koja prava imate kao studenti, posjetite predavanje Osnove studiranja. Djelatnici Info centra odgovorit će na ta i mnoga druga pitanja važna za vaš uspješan početak studija.

  • Ako vam je potrebna asistencija, specijalizirani prijevoz ili prilagodba nastave, obratite se Uredu za studente s invaliditetom (SSI) u uredu A006.

  • Aktivirajte svoje članstvo u Knjižnici. Upis možete obaviti na informacijskim pultovima na svakom katu Knjižnice. Za upis su potrebni osobna iskaznica, studentska iskaznica (x-ica) i AAi@EduHr korisnički podaci.

Na info-štandovima moći ćete:

  • preuzeti studentske iskaznice (x-ice),

  • odabrati i upisati grupu za obavezni kolegij Strani jezik za akademske potrebe,

  • dobiti informacije o nastavi obaveznog kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura,

  • obratiti se djelatnicima Info centra s pitanjima o Fakultetu, studiju ili studentskom životu,

  • upoznati nastavnike koji će vam sa zadovoljstvom odgovoriti na pitanja o upisanim studijima,

  • upoznati predstavnike studentskih udruga i klubova, njihove aktivnosti te mogućnosti uključivanja.

PROGRAM DOGAĐANJA

NA ORIJENTACIJSKIM DANIMA PREDSTAVIT ĆE SE:

Dodatne informacije

  • Sve informacije o upisima, školarinama i potvrdama dostupne su u Studentskoj službi i Info centru.
  • Informacije o upisanim studijima, kolegijima i ispitima možete pronaći na odsječnim info-štandovima i u tajništvima odsjeka.

  • Na početku vašega studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu želimo vas bolje upoznati. Posebno nas zanima vaša odluka da upišete upravo Filozofski fakultet i studij koji ste odabrali.

    Stoga vas molimo da ispunite anketu za brucoše 2025./2026. Anketa je anonimna, a u izvještaju će biti prikazani isključivo skupni podaci.

    Hvala vam unaprijed!