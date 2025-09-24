Orijentacijski dan namijenjen je svim novim studenticama i studentima – brucošima, studentima prve godine diplomskog studija te stranim studentima – kako bi im početak studiranja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu bio što lakši i ugodniji.
Cilj događaja jest olakšati snalaženje u novom okruženju, omogućiti upoznavanje osoba i službi koje će vam biti važne tijekom studija te zajedno započeti ovo novo poglavlje na najbolji mogući način.
U utorak, 30. rujna 2025, imat ćete priliku upoznati članove Uprave Fakulteta, predstavnike odsjeka, različite urede, službe i centre, kao i studentske udruge i klubove u kojima ćete, možda, vrlo brzo pronaći svoje mjesto.
Saznat ćete sve važno o svojim studijima, pravima i obvezama, dobiti korisne savjete za lakše učenje i snalaženje te otkriti koje vam se sve prilike otvaraju tijekom studiranja.
KAKO NAJBOLJE ISKORISTITI ORIJENTACIJSKI DAN
Pogledajte program događanja i sudjelujte u predstavljanjima odsjeka, ureda, službi, centara te studentskih udruga i klubova kako biste doznali korisne i važne informacije koje će vam olakšati studiranje.
Ne propustite susret s članovima Uprave, pročelnicima, voditeljima službi i centara te studenskim predstavnicima, namijenjen studentima prve godine prijediplomskog studija. Susret će se održati u dvorani D7, prema rasporedu. Studenti dvopredmetnih studija mogu sami odabrati jedan od ponuđenih termina i prisustvovati sastanku.
Obavezno prisustvujte sastancima odsjeka na kojima studirate. Raspored sastanaka za studente prve godine prijediplomskog studija objavljen je na mrežnim stranicama pojedinih odsjeka.
Ako vas zanima što su ECTS bodovi, kada se zbog njihova nedostatka plaća školarina, što znači kolizija i kako je izbjeći, kao i koja prava imate kao studenti, posjetite predavanje Osnove studiranja. Djelatnici Info centra odgovorit će na ta i mnoga druga pitanja važna za vaš uspješan početak studija.
Ako vam je potrebna asistencija, specijalizirani prijevoz ili prilagodba nastave, obratite se Uredu za studente s invaliditetom (SSI) u uredu A006.
Aktivirajte svoje članstvo u Knjižnici. Upis možete obaviti na informacijskim pultovima na svakom katu Knjižnice. Za upis su potrebni osobna iskaznica, studentska iskaznica (x-ica) i AAi@EduHr korisnički podaci.
Na info-štandovima moći ćete:
preuzeti studentske iskaznice (x-ice),
odabrati i upisati grupu za obavezni kolegij Strani jezik za akademske potrebe,
dobiti informacije o nastavi obaveznog kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura,
obratiti se djelatnicima Info centra s pitanjima o Fakultetu, studiju ili studentskom životu,
upoznati nastavnike koji će vam sa zadovoljstvom odgovoriti na pitanja o upisanim studijima,
upoznati predstavnike studentskih udruga i klubova, njihove aktivnosti te mogućnosti uključivanja.
PROGRAM DOGAĐANJA
NA ORIJENTACIJSKIM DANIMA PREDSTAVIT ĆE SE:
Dodatne informacije
- Sve informacije o upisima, školarinama i potvrdama dostupne su u Studentskoj službi i Info centru.
- Informacije o upisanim studijima, kolegijima i ispitima možete pronaći na odsječnim info-štandovima i u tajništvima odsjeka.
Na početku vašega studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu želimo vas bolje upoznati. Posebno nas zanima vaša odluka da upišete upravo Filozofski fakultet i studij koji ste odabrali.
Stoga vas molimo da ispunite anketu za brucoše 2025./2026. Anketa je anonimna, a u izvještaju će biti prikazani isključivo skupni podaci.
Hvala vam unaprijed!