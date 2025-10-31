Katedra za bohemistiku poziva zainteresirane studente na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom Czech-in to Literary Culture IV, u čijoj provedbi osim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju Uniwersytet Jagelloński w Krakowie (koordinator), Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Univerzita degli studi di Udine, i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio uključuje jednu radionicu, dok će se fizički dio realizirati u Krakovu, Republika Poljska, u periodu 20.-24. 4. 2026. Program fizičke mobilnosti uključuje predavanja, radionice te popratni program. Studenti će sudjelovanjem u programu steći 5 ECTS-a.

Uvjeti: upisan preddiplomski ili diplomski studij češkog jezika i književnosti (u vrijeme provedbe programa student/ica mora imati status studenta), aktivno poznavanje češkog i engleskog jezika u govoru i pismu. Poznavanje češkog i engleskog jezika provjeravat će se uživo nakon postupka selekcije, a o terminu održavanja provjere studenti će biti naknadno obaviješteni.

Molbe, koje uključuju životopis i motivacijsko pismo, potrebno je dostaviti u tajništvo Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti ili predsjedniku Povjerenstva izv. prof. dr. sc. Matiji Ivačiću u vrijeme konzultacija (četvrtak 10-11 sati, kabinet B-206). Natječaj je otvoren osam dana od objavljivanja na web stranicama.

O pristiglim prijavama odlučivat će dvočlano Povjerenstvo u sastavu izv. prof. dr. sc. Matija Ivačić (predsjednik povjerenstva) i izv. prof. dr. sc. Suzana Kos.

Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom.

Važna napomena: Studenti koji su ranije ostvarili Erasmus+ mobilnost (studijski boravak i/ili stručna praksa) trebaju voditi računa o ograničenju ukupnog trajanja mobilnosti. Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu (čl. 10 st. 2) student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa. Dakle za preddiplomsku razinu do 18, a za diplomsku razinu do 12 mjeseci.