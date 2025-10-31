Srdačno pozivamo sve zainteresirane na Dane Thomasa Manna u Zagrebu, koji će se održati od 04. 11. do 06. 11. 2025.

Program događanja u organizaciji Matice hrvatske, Odsjeka za germanistiku i Goethe-Instituta Zagreb namijenjen je širokoj publici raznih afilijacija i interesa, a sastoji se od sljedećih manifestacija:

Filmske projekcije

04.11., 17:30, Konferencijska dvorana FFZG, film Buddenbrooks (1923, r. Gerhard Lamprecht)

05.11., 17:30, Konferencijska dvorana FFZG, film Lotte in Weimar (1975, r. Egon Günther)

Znanstveni skup

06.11., 10:00, Matica hrvatska, Mala dvorana

Znanstveni skup “Hommage Thomasu Mannu (1875. – 1955. – 2025.)”

Pub kviz

06.11., 19:00, Goethe-Institut Zagreb

Pub kviz “Čarobna gora znanja”

Pozivamo stoga studente i nastavnike, ali i sve druge zainteresirane da nam se pridruže u obilježavanju dana jednog od najznačajnijih njemačkih književnika.