Katedra za rumunjski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku poziva vas da nam se pridružite u četvrtak 6. studenoga 2025. u 17.00 u dvorani A308 gdje će se, u organizaciji Društva hrvatskih književnih prevodilaca, održati susret „U prevodilačkom ringu“.

U „Ringu“ će ovaj put snage omjeriti profesorica Ivana Olujić i njezin nekadašnji student, danas nagrađivani prevoditelj, Goran Čolakhodžić. Tekst koji je pred njih stavila lektorica i prevoditeljica Delia Ćupurdija, ulomak iz romana „Vojnici“ („Soldații“) rumunjskog književnika Adriana Schiopa, traži od prevoditelja da se unesu u uloge koje im možda ne leže i da uđu u necenzurirani jezik (odrasli smo, zar ne?) u kojem ne plivaju kao riba u vodi. Ili možda ipak?

Dođite u četvrtak u 17.00 u A308 i saznajte!