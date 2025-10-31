Katedra za bohemistiku poziva zainteresirano nastavno osoblje na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom Czech-in to Literary Culture IV, u čijoj provedbi osim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju Uniwersytet Śląski w Katowicach (koordinator), Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Univerzita degli studi di Udine, Uniwersytet Jagelloński w Krakowie. Sudjelovanje podrazumijeva izvođenje 8 sati nastave po sudioniku (na češkom jeziku).

Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio uključuje jednu radionicu, dok će se fizički dio realizirati u Krakovu, Republika Poljska, u periodu 20.-24. 4. 2026. Program fizičke mobilnosti uključuje ciklus predavanja, radionice te popratni program.

Uvjet za sudjelovanje je aktivno poznavanje češkog i engleskog jezika te znanstvena i stručna upućenost u temu programa, a prednost prilikom odabira kandidata daje se nastavniku/ici koji/a je nositelj suradnje navedenog BIP programa.

Molbe je potrebno dostaviti u tajništvo Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Natječaj je otvoren pet dana od objavljivanja na web stranicama.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Miroslav Hrdlička (predsjednik), prof. dr. sc. Petar Vuković i Slavomira Ribarova, viša lektorica.

Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom.