Grad Zagreb raspisao je natječaje za dodjelu Stipendija Grada Zagreba za ak. god. 2025./2026. za studente ostalih godina studija:

Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja studentima ostalih godina studija za akademsku godinu 2025./2026.

Stipendije Grada Zagreba za studente ostalih godina studija na temelju socioekonomskog statusa za akademsku godinu 2025./2026.

Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom ostalih godina studija za akademsku godinu 2025./2026.

Stipendije Grada Zagreba za pripadnike romske nacionalne manjine studentima ostalih godina studija za akademsku godinu 2025./2026.

Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima ostalih godina studija za akademsku godinu 2025./2026.

Prijave na Natječaj podnose se do petka 28. studenoga 2025., do 15.00 sati putem aplikacije eStipendije.