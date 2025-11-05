U sklopu prvoga službenoga posjeta Republici Hrvatskoj Paulo Rangel, ministar vanjskih poslova Portugala posjetio je i Filozofski fakultet. U petak, 31.10.2025. sastao se s prof. dr. sc. Domagojem Tončinićem, dekanom. Nastupnome posjetu nazočili su i Nj. E. Maria Manuel Durão, veleposlanica Portugala, članovi delegacije Nuno Lúcio, Mafalda Sousa, Joana Reis i André Nobre te izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Ivana Franić, pročelnica Odsjeka za romanistiku, izv. prof. dr. sc. Nina Lanović, predstojnica Katedre za portugalski jezik i Maria José Homem, lektorica portugalskoga jezika.

Nakon sastanka ministar i delegacija su posjetili Centro de Língua Portuguesa do Camões, koji na Fakultetu djeluje od 2008. godine.

Posjet je od posebne važnosti za Fakultet zbog studija portugalskog jezika i književnosti čiji počeci sežu još od 1940-ih, te velikog interesa studenata za Erasmus+ razmjenu s portugalskim sveučilištima u Braganci, Coimbri, Lisabonu i Portu.

Više informacija o studiju dostupno je na mrežnim stranicama Katedre za portugalski jezik i književnost.