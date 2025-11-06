U sklopu projekta TRANSFORMACIJA ZA ODRŽIVI LOKALNI RAZVOJ – TODOS (TransFormación para el Desarrollo Local Sostenible) pripremljen je dokument “Kompetencije za promicanje održivog lokalnog razvoja: Dijagnoza potreba”.

Dokument su pripremili Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica; TEC, Costa Rica; Sveučilište Joaquim Chissano (UJC), Mozambik; UniLurio, Mozambik; Sveučilište Artemisa (UA, Kuba i Sveučilište Havane, Kuba.

Dokument se bavi ključnim međupredmetnim kompetencijama koje bi svaka visokoobrazovna institucija koja želi pridonijeti održivom lokalnom razvoju trebala razvijati kroz svoje kurikulume. Izvješće nudi odgovore na pitanja koje su to kompetencije važne za konkretni kontekst lokalnog razvoja, te koje alate koristiti prilikom analize tih kompetencija u različitim studijskim programima. Iako se analiza i zaključci temelje na sličnostima i razlikama 6 različitih teritorija na Kubi, u Kostariki i Mozambiku, ovaj dokument može biti koristan visokim obrazovnim institucijama zainteresiranim za provođenje sličnog dijagnostičkog postupka kao prvog koraka u transformaciji odnosa sa lokalnom zajednicom.

Dokument je objavljen na web stranici TODOS projekta ili ga možete direktno preuzeti putem poveznice.