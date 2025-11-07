Jubilarna 30. Smotra Sveučilišta u Zagrebu
Jubilarna 30. Smotra Sveučilišta u Zagrebu ove godine održavat će se od 13. do 15. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, u prostorima Kongresne dvorane, dvorane Zimski vrt i dvorani Cres (Avenija Dubrovnik 15, Zagreb).
Uz predstavljanje fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu na izložbenim prostorima – 31 fakultet i tri umjetničke akademije, program ovogodišnje Smotre bit će sastavljen od različitih aktivnosti objedinjenih kroz tri dodatne cjeline – profesionalnu orijentaciju, program vezan uz iskustvo studiranja (sportske aktivnosti, programi mobilnosti, stipendiranje, djelovanje studentskih udruga, i sl.) te aktivnosti u okviru koncepta pametnoga sveučilišta (Smart University).
Među fakultetima koji će se predstavljati je i Filozofski fakultet kojeg će predstaviti naši nastavnici i studenti. Za vrijeme trajanja Smotre u izložbenom prostoru u Kongresnoj dvorani na štandu Filozofskog fakulteta svi zainteresirani moći će dobiti informacije o upisu na fakultet, o studijskim programima i o prednostima studiranja na FFZG-u.
Sve vas srdačno pozivamo da svojim dolaskom podržite Filozofski fakultet!
Filozofski fakultet na Interliberu
U okviru programa Sveučilišna knjiga na ovogodišnjem Interliberu od 11. do 16. studenoga 2025. Sveučilište u Zagrebu u svojem izložbenom prostoru na Zagrebačkom velesajmu u 6. paviljonu, štand 4B organizira niz različitih promocija publikacija i projekata, radionica i umjetničkih točaka. Posjetitelji Interlibera na štandu Sveučilišta u Zagrebu imat će priliku kupiti izdanja FFpressa i drugih sveučilišnih nakladnika po promotivnim cijenama.
Iz programa Sveučilišne knjige na Interliberu izdvajamo i sudjelovanja Filozofskog fakulteta:
- Utorak, 11. 11. 2025.
-
- 14:00 – 14:45 – Promocija zbornika Zapamti moje riječi : zbornik radova u čast 70. rođendana profesorice Milene Žic Fuchs (urednice: prof. dr. sc. Irena Zovko Dinković, prof. dr. sc. Ida Raffaelli, doc. dr. sc. Marina Grubišić i dr. sc. Janja Čulig Suknaić)
Sudjeluju: akademkinja Milena Žic Fuchs i prof. dr. sc. Ida Raffaelli (FFZG) te Anita Šikić (Hrvatska sveučilišna naklada); moderira: doc. dr. sc. Daniela Katunar (FFZG)
- Četvrtak, 13. 11. 2025.
-
- 18:00 – 18:45 – Promocija Kataloga izložbe U početku bijaše Kraljevstvo – izložba u povodu 1100 godina Hrvatskoga Kraljevstva (urednici: prof. dr. sc. Dino Milinović, izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović, izv. prof. dr. sc. Trpimir Vedriš; izvrš. urednica: Iva Sudec Andreis)
Sudjeluju: prof. dr. sc. Dino Milinović, izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović i izv. prof. dr. sc. Trpimir Vedriš (FFZG) te Iva Sudec Andreis i Antonio Picukarić (Galerija Klovićevi dvori); moderira: dr. sc. Petra Vugrinec (Galerija Klovićevi dvori)
- Petak, 14. 11. 2025.
-
- 11:00 – 11:30 – Promocija knjige Translatio Imaginis Triumphalis: Elephant in the Iconography of Power from Antiquity to the Early Modern Age (autori: prof. dr. sc. Nikolina Maraković i izv. prof. dr. sc. Tin Turković)
Sudjeluju: prof. dr. sc. Nikolina Maraković, izv. prof. dr. sc. Tin Turković i izv. prof. dr. sc. Trpimir Vedriš (FFZG); moderira: izv. prof. dr. sc. Danko Šourek (FFZG)
-
- 11:30 – 12:00 – Promocija leksikografskog projekta DigilexPLUS – Digitalni njemačko-hrvatski rječnik novih riječi (urednici: Kristina Hrastov, Monika Jambrek, dr. sc. Inja Skender Libhard, Jakov Skok)
Sudjeluju: dr. sc. Inja Skender Libhard, prof. dr. sc. Slađan Turković, Kristina Hrastov i Monika Jambrek (FFZG); moderira: Jakov Skok
-
- 13:00 – 13:30 – Promocija knjige Fonetska transkripcija (autori: izv. prof. dr. sc. Ines Carović i prof. emer. Damir Horga)
Sudjeluju: izv. prof. dr. sc. Ines Carović, prof. emeritus Damir Horga i prof. dr. sc. Marko Liker (FFZG) te mr. sc. Krešimir Krnic (Ibis grafika); moderira: dr. sc. Monika Batur (FFZG)
Raspored predstavljanja sastavnica Sveučilišta u Zagrebu na ovogodišnjem Interliberu koji se održava od 11. do 16. studenoga 2025.
Sve vas srdačno pozivamo da svojim dolaskom podržite Filozofski fakultet!