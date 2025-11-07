Jubilarna 30. Smotra Sveučilišta u Zagrebu

Jubilarna 30. Smotra Sveučilišta u Zagrebu ove godine održavat će se od 13. do 15. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, u prostorima Kongresne dvorane, dvorane Zimski vrt i dvorani Cres (Avenija Dubrovnik 15, Zagreb).

Uz predstavljanje fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu na izložbenim prostorima – 31 fakultet i tri umjetničke akademije, program ovogodišnje Smotre bit će sastavljen od različitih aktivnosti objedinjenih kroz tri dodatne cjeline – profesionalnu orijentaciju, program vezan uz iskustvo studiranja (sportske aktivnosti, programi mobilnosti, stipendiranje, djelovanje studentskih udruga, i sl.) te aktivnosti u okviru koncepta pametnoga sveučilišta (Smart University).

Među fakultetima koji će se predstavljati je i Filozofski fakultet kojeg će predstaviti naši nastavnici i studenti. Za vrijeme trajanja Smotre u izložbenom prostoru u Kongresnoj dvorani na štandu Filozofskog fakulteta svi zainteresirani moći će dobiti informacije o upisu na fakultet, o studijskim programima i o prednostima studiranja na FFZG-u.

Sve vas srdačno pozivamo da svojim dolaskom podržite Filozofski fakultet!