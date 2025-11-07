Pozivamo vas na otvorenje izložbe fotografija o povijesti i kulturi Azerbajdžana, koje će se održati u četvrtak, 13. studenoga, u 13:30 sati u predvorju Fakulteta.
Nakon otvorenja, pridružite nam se i na predavanju Nj. E. Anara Imanova, veleposlanika Azerbajdžana, koje počinje u 14:00 sati u Vijećnici Fakulteta.
Predavanje pod naslovom Azerbaijan Day: Sovereignty and Constitution održava se povodom obilježavanja Dana Azerbajdžana.
Tijekom predavanja veleposlanik će govoriti o:
- povijesti i suvremenom razvoju Azerbajdžana,
- aktualnim događanjima u regiji Južnog Kavkaza,
- te odnosima između Azerbajdžana i Hrvatske.
Na kraju će sudionici imati priliku postaviti pitanja i razgovarati s veleposlanikom.
Izložba fotografija bit će otvorena od 13. do 19. studenoga 2025. u predvorju Fakulteta.