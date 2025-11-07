Pozivamo vas na otvorenje izložbe fotografija o povijesti i kulturi Azerbajdžana, koje će se održati u četvrtak, 13. studenoga, u 13:30 sati u predvorju Fakulteta.

Nakon otvorenja, pridružite nam se i na predavanju Nj. E. Anara Imanova, veleposlanika Azerbajdžana, koje počinje u 14:00 sati u Vijećnici Fakulteta.

Predavanje pod naslovom Azerbaijan Day: Sovereignty and Constitution održava se povodom obilježavanja Dana Azerbajdžana.

Tijekom predavanja veleposlanik će govoriti o:

povijesti i suvremenom razvoju Azerbajdžana,

aktualnim događanjima u regiji Južnog Kavkaza,

te odnosima između Azerbajdžana i Hrvatske.

Na kraju će sudionici imati priliku postaviti pitanja i razgovarati s veleposlanikom.

Izložba fotografija bit će otvorena od 13. do 19. studenoga 2025. u predvorju Fakulteta.