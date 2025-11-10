Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju poziva na predavanje pod naslovom ”Prednost nerazvijenosti? Nepočešljana razmišljanja” professora emeritusa dr. sc. Darka Polšeka, koje će se održati u petak 14. studenog 2025. s početkom u 11:00 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanje se organizira u čast dr. sc. Darku Polšeku povodom stjecanja počasnoga zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Sažetak predavanja

Uz profesorovo predavanje, u auli Knjižnice Filozofskog fakulteta, na glavnom ulazu Knjižnice, može se razgledati i prigodna izložba publikacija i fotografija pod naslovom

Ljudi i krajolici: Izložba posvećena profesoru dr. sc. Darku Polšeku povodom stjecanja počasnoga zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Srdačno se poziva kolege, prijatelje, nastavnike, studente i ostale zainteresirane, da se pridruže predavanju, posjetu izložbi te prigodnom domjenku nakon predavanja.