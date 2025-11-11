Obavještavamo vas da su dostupne preporuke Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, koje je važno uzeti u obzir prilikom planiranja i provedbe individualiziranih razumnih prilagodbi za studente s invaliditetom.

Na poveznicama se nalaze sljedeći dokumenti:

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima slobodno se javite pa ćemo u suradnji s Povjerenstvom pripremiti odgovore na Vaše upite.

Također, Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu će uskoro organizirati stručno predavanje na temu korištenja psa pomagača i terapijskog psa u visokom obrazovanju, o čijem ćete terminu i mjestu održavanja biti pravovremeno obaviješteni.