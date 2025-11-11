Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak, 10. studenoga 2025., ugostio je Milu Crespo Picó, ravnateljicu Instituta Cervantes u Beču. U pratnji ravnateljice bio je Nj. E. José Ramón García Hernández, veleposlanik Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj.

Goste je primio dekan prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, a u ime Odsjeka za romanistiku pozdravili su ih prof. dr. sc. Ivana Franić, pročelnica Odsjeka, doc. dr. sc. Gordana Matić, predstojnica Katedre za hispanske književnosti, te José Ignacio Callén Patiño, koordinator Aule Cervantes Zagreb.

Tijekom sastanka razgovaralo se o nastavku uspješne suradnje između Filozofskog fakulteta i Instituta Cervantes, osobito u okviru Aule Cervantes Zagreb.

Institut Cervantes međunarodna je ustanova za promicanje španjolskoga jezika i kulture diljem svijeta. Aula Cervantes Zagreb djeluje na Filozofskom fakultetu od akademske godine 2001./2002. u prostorijama A-116 i A-117. Predstavlja jedinu ispostavu Cervantesova instituta u Hrvatskoj i dio je mreže aula srednje Europe koju, uz Zagreb, čine Beč, Bratislava i Ljubljana, a koordinira ih Institut Cervantes u Beču.

Više informacija o studiju španjolskoga jezika i književnosti doznajte na mrežnim stranicama Odsjeka za romanistiku: