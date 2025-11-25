Srdačno pozivamo na otvorenje Međunarodne izložbe „Jadransko i jonsko brodovlje u novom vijeku (1650.-1850.)“ koje će se održati 28. studenog u 14 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog povijesnog muzeja.

Izložba je nastala analizom oko 20.000 dokumenata iz 18. st., dakle zapisa koji bilježe na Jadranskom i Jonskom moru ulaske i izlaske iz luka, zabilježba u mornarskim školama ili bratovštinama, registracija mornara, vlasnika i kapetana, pisma konzula, zapisa o brodolomima, koje je prikupio hrvatski znanstvenik Nikola Čolak (1914. – 1996.) u nizu Hrvatskih pomorskih regesta 18. stoljeća, sv. I–IV. Autorica, Zrinka Podhraški Čizmek, analizirala je preko 25.000 spomena brodova iz dokumenata, podijelila ih i razvrstala po različitim nazivima, usustavila ih historiografskom metodom, dodatno obogativši istraživanja konzultacijskom platformom s talijanskim, hrvatskim, crnogorskim i grčkim pomorskim znanstvenicima i stručnjacima Ovaj zahtjevan poduhvat, uz temeljito istraživanje ikonografije, omogućio je slikovito rekonstruiranje 62 plovila zahvaljujući umjetničkom talentu Luigija Divarija, stručnjaka za povijest pomorstva. U realizaciji izložbe sudjeluju i djelatnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, odnosno Odsjeka za povijest i Centra za inovativne studije.