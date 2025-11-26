Savjetovalište Filozofskog fakulteta poziva vas da nam se petak, 28. studenoga u 18:30 pridružite u dvorani D3 na predavanju O (ne)savršenosti – odnosi, promjene i briga o sebi.

Predavanje smo zamislili kao vrijeme u kojem možemo malo usporiti i promisliti o stvarima koje svi proživljavamo. Podsjetit ćemo se da nitko od nas ne mora biti „stalno dobro“ te otvoriti temu odnosa i popričati kako nas odnosi često znaju ispuniti, ali i iscrpiti.

Kroz tri kratka predavanja (svako po 30 minuta) vodit će nas predavači, koji će iz različitih perspektiva, približiti teme s kojima se svakodnevno susrećemo, bez obzira jesmo li studenti, nastavnici ili jednostavno ljudi koji pokušavaju razumjeti sebe i druge.

Mihael Kozina, psiholog i gestalt psihoterapeut, približit će nam paradoksalnu teoriju promjene i što se događa kad prestanemo tjerati sebe da budemo drukčiji.

Dušanka Kosanović, psihologinja i obiteljska terapeutkinja, govorit će o fenomenu "ghostinga" i o tome što nam on zapravo govori o odnosima.

dr. sc. Jasmina Mehulić, viša asistentica na Odsjeku za psihologiju i apsolventica gestalt psihoterapije, pričat će kako da zaštitimo romantične odnose od stresa.

​ letku ​ . Više informacija možete pronaći u