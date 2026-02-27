Veleposlanstvo Indije i Odsjek za azijske pozivaju vas na otvorenje izložbe fotografija autora, koje će se održati u ponedjeljak, 2. ožujka 2026. godine u 13:00 sati u auli Knjižnice.

Izložba donosi seriju fotografija nastalu 2025. godine u indijskome gradu Prayagraju, tijekom održavanja hinduističke svetkovine Mahā kumbha-melā, najvećega svjetskog hodočašća. Ovaj izniman događaj trajao je 45 dana posjetilo, prema procjenama vlade indijske savezne države Uttar Pradesh, oko 650 milijuna ljudi, tijekom kojih je uz obalu rijeke izrastao jedinstveni privremeni grad.

Autor kroz fotografije dokumentira monumentalne razmjere okupljanja, organizaciju i svakodnevicu privremenoga grada te duhovnu dimenziju ovog jedinstvenog religijskog i kulturnog fenomena, zabilježene tijekom njegova boravka u Indiji.

Izložba će biti otvorena do 12. ožujka 2026. godine.

Veselimo se vašem dolasku.