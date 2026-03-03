Profesori Dino Milinović, Tomislav Galović i Trpimir Vedriš, autori izložbe “U početku bijaše kraljevstvo” bili su 2. ožujka na prijamu kod predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Premijer Plenković s autorima izložbe „U početku bijaše kraljevstvo”

Prenosimo i nekoliko riječi s portala Vlade RH: “Predsjednik Vlade, koji je i sam sudjelovao na otvorenju izložbe u Klovićevim dvorima, naglasio je da se obilježavanjem 1100 godina Hrvatskoga Kraljevstva, a posebice izložbom „U početku bijaše kraljevstvo“, svjedoči tisućljetnom kontinuitetu državnosti, kulture i jezika, kao temeljima na kojima počiva suvremena Hrvatska.

Autorski tim, predvođen povjesničarom umjetnosti Dinom Milinovićem, zajedno s povjesničarima Tomislavom Galovićem i Trpimirom Vedrišem istaknuli su da izložba predstavlja iznimni kulturni događaj jer je na jednom mjestu prikupljeno i prezentirano hrvatsko kulturno blago, a obuhvaća najvrjednije eksponate, dokumente, arheološke nalaze i umjetnine koje svjedoče o hrvatskoj prošlosti i povezanosti s europskom poviješću.

Izložba je otvorena od 16. listopada 2025. godine do 15. ožujka 2026., a u četiri mjeseca pogledalo ju više od 50 tisuća posjetitelja.”

Fotografije: https://vlada.gov.hr