U ponedjeljak 2. ožujka 2026. u Auli Knjižnice otvorena je izložba fotografija Maha Kumbh Mela – Inside the 45 Day City autora Petra Santinija.

Izložbu su otvorile izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, te gđa Pallavi Kararha iz Veleposlanstvo Indije. Moderator događanja prof. dr. sc. Ivan Andrijanić, Odsjek za azijske studije podijelio je i vlastito iskustvo sudjelovanja na hodočašću.

Izložba donosi dojmljive prizore s jednog od najvećih i najfascinantnijih duhovnih okupljanja na svijetu — Maha Kumbh Mela, održanog 2025. godine u Prayagraj, a nastali su tijekom boravka fotografa Petra Santinija u Prayagraju 2025. godine.

Tijekom 45 dana na riječnom pijesku nastaje golemi, potpuno privremeni grad kroz koji prođu stotine milijuna ljudi. Mostovi, bolnice, kuhinje, trgovine i nepregledni nizovi šatora čine prostor koji ubrzo nakon završetka hodočašća ponovno nestaje, ostavljajući praznu obalu.

Santinijeve fotografije vode vas u samo središte tog jedinstvenog iskustva — među hodočasnike koji dolaze iz svih dijelova Indije, često putujući danima kako bi sudjelovali u kratkom, ali snažnom ritualu kupanja na susretištu rijeka. U tim trenucima pročišćenja i tišine otkriva se osobna dimenzija događaja koji je istodobno intiman i monumentalnih razmjera.

Izložba će biti otvorena do 12. ožujka 2026. godine u Auli Knjižnice.

Dođite i otkrijte kako izgleda grad koji nastane — i nestane.