SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
N A T J E Č A J
za dodjelu Stipendije za izvrsnost u ak. god. 2026./2027. na doktorskim studijima
- Etnologija i kulturna antropologija
- Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
Kandidati koji podnose prijave za upis na navedene doktorske studije mogu se prijaviti i za dodjelu Stipendije za izvrsnost koja podrazumijeva oslobođenje plaćanja školarine.
- Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2026.
- Prijave kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:
Filozofski fakultet, s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendije“, Ul. Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.
- O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem emaila, najkasnije do 15. srpnja 2026.
