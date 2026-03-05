SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

N A T J E Č A J

za dodjelu Stipendije za izvrsnost u ak. god. 2026./2027. na doktorskim studijima

Etnologija i kulturna antropologija

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

Kandidati koji podnose prijave za upis na navedene doktorske studije mogu se prijaviti i za dodjelu Stipendije za izvrsnost koja podrazumijeva oslobođenje plaćanja školarine.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2026.

Prijave kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendije“, Ul. Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem emaila, najkasnije do 15. srpnja 2026.

