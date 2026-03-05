Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2026., osim za studij Sociologije koji je otvoren do 30. rujna 2027.

Prijave kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Prijava na natječaj za upis na poslijediplomsku razinu studija“, Ul. Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Prijemni postupci održat će se tijekom lipnja 2026. godine.

O rezultatima prijemnog postupka kandidati će biti obaviješteni putem emaila, najkasnije do 15. srpnja 2026.

Upisi na studije održavat će se u rujnu.

Kandidati sa završenim studijem i stečenom visokoškolskom kvalifikacijom u drugoj zemlji obavezni su pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Upute o pokretanju postupka mogu se pronaći na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/

