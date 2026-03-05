SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET

N A T J E Č A J
za upis kandidata na doktorske i sveučilišne specijalističke studije u ak. god. 2026./2027.

Doktorski studiji iz znanstvenog područja humanističkih znanosti

  • Arheologija

Školarina studija po semestru iznosi 1.200,00 EUR.

  • Etnologija i kulturna antropologija

Školarina studija po semestru iznosi 730,00 EUR.

  • Filozofija

Školarina studija po semestru iznosi 730,00 EUR.

  • Glotodidaktika

Školarina studija po semestru iznosi 1.350,00 EUR.

  • Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Školarina studija po semestru iznosi 1.128,00 EUR.

  • Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

Školarina studija po semestru iznosi 850,00 EUR.

  • Predmoderna povijest

Školarina studija po semestru iznosi 860,00 EUR.

  • Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura

Školarina studija po semestru iznosi 882,61 EUR.

Prijemni postupak

Doktorski studiji iz znanstvenog područja društvenih znanosti

  • Informacijske i komunikacijske znanosti

Školarina studija po semestru iznosi 1.327,00 EUR.

  • Pedagogija

Školarina studija po semestru iznosi 1.300,00 EUR.

  • Psihologija

Školarina studija po semestru iznosi 1.500,00 EUR.

Troškovi prijemnog postupka iznose 80,00 EUR.

  • Sociologija

Školarina studija po godini iznosi 2.500,00 EUR.

Sveučilišni specijalistički studiji

  • Klinička psihologija

školarina studija po semestru iznosi 1.600,00 EUR.

Pripremna godina studija za upis na doktorski studij psihologije

Školarina studija po godini iznosi 800,00 EUR.

Troškovi prijemnog postupka iznose 80,00 EUR.

  • Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2026., osim za studij Sociologije koji je otvoren do 30. rujna 2027.
  • Prijave kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Prijava na natječaj za upis na poslijediplomsku razinu studija“, Ul. Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

  • Prijemni postupci održat će se tijekom lipnja 2026. godine.
  • O rezultatima prijemnog postupka kandidati će biti obaviješteni putem emaila, najkasnije do 15. srpnja 2026.
  • Upisi na studije održavat će se u rujnu.

Kandidati sa završenim studijem i stečenom visokoškolskom kvalifikacijom u drugoj zemlji obavezni su pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Upute o pokretanju postupka mogu se pronaći na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/

