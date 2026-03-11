Srdačno pozivamo na otvaranje izložbe posvećene austrijskome autoru Stefanu Zweigu pod naslovom Stefan Zweig: Der Weltautor u ponedjeljak, 16. ožujka u 14:30. Prilikom svečanoga otvorenja prof. dr. Werner Michler održat će izlaganje pod naslovom Stefan Zweig zur Einführung. Izložba je postavljena u predvorju knjižnice Filozofskoga fakulteta u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom.

Prof. dr. Werner Michler predaje noviju njemačku književnost na Sveučilištu u Salzburgu, prethodno je radio kao asistent na Institutu za germanistiku u Beču, od 2007. izvanredni profesor, habilitaciju posvećenu teoriji književnih vrsta i žanrova obranio je 2012. godine. Voditelj je centra posvećenoga Stefanu Zweigu Stefan Zweig Haus te Književnoga arhiva u Salzburgu. Također vodi međusveučilišni program Figurationen des Übergangs s Hildegard Fraueneder na Sveučilištima Salzburg i Mozarteum, doktorski studij Ästhetische Kommunikation (stv. Leitung) te je znanstveni voditelj stipendija Franz Werfel. Težišta njegova znanstvenoga rada su austrijska književnost od 18. do 21. stoljeća, teorija i povijest književnih vrsta i žanrova, odnosi književnosti i prirodoslovlja te povijest i teorija književnoga prevođenja. Autor je niza znanstvenih publikacija, a izdvojiti valja kritičko izdanje izabranih proznih djela Stefana Zweiga u sedam svezaka u suradnji s Klemensom Renoldnerom (2017.–2024.)