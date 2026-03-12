Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2026. godini (drugi krug) stavka c) mobilnost DOKTORSKIH STUDENATA (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima).
- Molimo pristupnike da pročitaju tekst Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.
- Kriteriji za odabir kandidata na Filozofskome fakultetu
- PRIJAVA: ONLINE i EMAILOM
- Potvrde o upisu u doktorski studij izdaje: Odjel za doktorske i specijalističke studije
Sve mobilnosti iz ovoga kruga mogu se ostvariti od 1. srpnja 2026. do 31. prosinca 2026. godine (iznimke: v. Natječaj str. 3).
- Rok za online prijavu: do zaključno 9. travnja 2026. do 12 sati.
- Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije (objedinjeno u jedan pdf dokument): do 13:00 sati 9. travnja 2026. na: international@m.ffzg.hr.
Doktorski studenti se obavezno u prijavi za konferenciju prijavljuju kao studenti doktorskoga studija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te u svim ostalim materijalima i publikacijama navode kao studenti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na Natječaj se mogu prijaviti:
- Doktorski studenti zaposlenici Filozofskoga fakulteta
- Doktorski studenti Filozofskoga fakulteta koji nisu zaposlenici Filozofskoga fakulteta
Doktorski studenti moraju biti upisani u doktorski studij tijekom prijave i tijekom mobilnosti.
Aktivno sudjelovanje na konferenciji podrazumijeva izlaganje ili poster prezentaciju.
Trošak kotizacije refundirat će se do maksimalnoga iznosa od 300 EUR. Financiraju se samo prekogranične mobilnosti.
Pristupnici nakon online prijave cjelokupnu dokumentaciju (v. str. 5 Natječaja) objedinjenu u jedan pdf dokument šalju Povjerenstvu za provedbu natječaja za akademsku mobilnost (international@m.ffzg.hr). Nakon što Povjerenstvo Fakulteta izvrši rangiranje, prijave će biti dostavljene Sveučilištu u Zagrebu koje određuje konačnu rang listu.