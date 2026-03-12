Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2026. godini (drugi krug) stavka c) mobilnost DOKTORSKIH STUDENATA (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima).

Molimo pristupnike da pročitaju tekst Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.

Sveučilišta u Zagrebu. Kriteriji za odabir kandidata na Filozofskome fakultetu

PRIJAVA: ONLINE i EMAILOM

Potvrde o upisu u doktorski studij izdaje: Odjel za doktorske i specijalističke studije

Sve mobilnosti iz ovoga kruga mogu se ostvariti od 1. srpnja 2026. do 31. prosinca 2026. godine (iznimke: v. Natječaj str. 3).

Rok za online prijavu: do zaključno 9. travnja 2026. do 12 sati. Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije (objedinjeno u jedan pdf dokument): do 13:00 sati 9. travnja 2026. na: international@m.ffzg.hr.

Doktorski studenti se obavezno u prijavi za konferenciju prijavljuju kao studenti doktorskoga studija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te u svim ostalim materijalima i publikacijama navode kao studenti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na Natječaj se mogu prijaviti:

Doktorski studenti zaposlenici Filozofskoga fakulteta

Doktorski studenti Filozofskoga fakulteta koji nisu zaposlenici Filozofskoga fakulteta

Doktorski studenti moraju biti upisani u doktorski studij tijekom prijave i tijekom mobilnosti.

Aktivno sudjelovanje na konferenciji podrazumijeva izlaganje ili poster prezentaciju.

Trošak kotizacije refundirat će se do maksimalnoga iznosa od 300 EUR. Financiraju se samo prekogranične mobilnosti.