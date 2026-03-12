Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2026. godini (drugi krug) stavka: b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međuinstitucijski sporazum)

Molimo pristupnike da pročitaju tekst Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.

Sveučilišta u Zagrebu. Kriteriji za odabir kandidata na Filozofskome fakultetu

PRIJAVA: ONLINE i EMAILOM

Sve mobilnosti iz ovoga kruga mogu se ostvariti od 1. srpnja 2026. do 31. prosinca 2026. godine (iznimke: v. Natječaj str. 3).

Rok za online prijavu: do zaključno 9. travnja 2026. do 12 sati. Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije (objedinjeno u jedan pdf dokument): do zaključno 9. travnja 2026. do 13 sati na: international@m.ffzg.hr.

NATJEČAJ

Aktivnosti koje mogu ući u obzir za prijave: održavanje nastave; suradnja u nastavi i istraživanju; pripremanje i prikupljanje pisanih i drugih materijala za kolegije; kraće usavršavanje ili upoznavanje s novim metodama; dogovor oko novih projekata/suradnje. Ako se kod mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnji predviđa odlazak više osoba na istu ustanovu, odobrit će se troškovi samo za 1 osobu; dogovor za nastavak suradnje (preduvjet: dosadašnja suradnja je rezultirala nekom vrstom publikacije ili usmene prezentacije); planiranje prijedloga doktorskoga rada.